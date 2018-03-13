В Японии понизили возраст достижения совершеннолетия

ТОКИО, 13 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии во вторник одобрило закон о снижении возраста совершеннолетия с 20 до 18 лет. Ожидается, что эта норма вступит в силу в апреле 2022 года и позволит молодым японцам, в частности, раньше заключать браки и брать кредиты на свое имя без предварительного одобрения и поручительства со стороны родителей.

В связи с принятием нового закона будут внесены соответствующие поправки в гражданский кодекс страны - впервые с конца XIX века, когда он начал действовать в Японии. Несмотря на поправки, лицам в возрасте 18-19 лет по-прежнему будет запрещено курить, употреблять алкогольную продукцию и играть в азартные игры.

В настоящее время несовершеннолетние в Японии могут жениться или выходить замуж только с согласия своих родителей - с 18 лет для молодых людей и с 16 лет - для девушек. Правительство страны решило уравнять легальный возраст вступления в брак для обоих полов, поскольку пришло к выводу, что у существовавшей до сих пор дискриминационной нормы не было никакой рациональной причины, а число девушек, выходящих замуж в 16-17 лет с одобрения родителей, практически сошло на нет.

В 2016 году в Японии понизили минимальный возраст, позволяющий гражданам участвовать в выборах, с 20 до 18 лет. По мнению правительства, это должно способствовать большему вовлечению молодежи в политическую жизнь страны и повышению политической грамотности среди старшеклассников.