Имя Хворостовского присвоено красноярской музыкальной школе, где он учился

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Имя легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского присвоено детской музыкальной школе № 4 Красноярска, где некогда он учился. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Горсовета Красноярска.

"Сегодня (на сессии Горсовета - прим. ТАСС) принято решение присвоить музыкальной школе №4 имя Хворостовского", - сказал собеседник агентства.

Школа открылась в 1956 году, за годы своего существования выпустила около 2 тыс. учеников. Самый известный из них - Дмитрий Хворостовский.

Ранее имя Хворостовского было присвоено красноярскому театру оперы и балета.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга. По завещанию артиста его прах должен быть разделен на две части и захоронен в Москве и Красноярске, уроженцем которого он являлся.

Одна из капсул захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы 28 ноября. В Красноярске ему планируют установить памятник и заложить в его основание капсулу с прахом.