Глава МИД Турции стал гостем Клуба главных редакторов в ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу принял во вторник участие во встрече Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ. Беседа по повестке отношений Москвы и Анкары и наиболее острым региональным сюжетам состоялась на площадке ТАСС.

Одной из центральных тем стало урегулирование в Сирии. Министр рассказал о предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств РФ, Турции и Ирана по Сирии, которая пройдет в Астане 16 марта, а также о подготовке к переговорам президентов трех стран в начале апреля.

Собравшихся интересовала и ситуация вокруг сирийского Африна, где Турция с 20 января проводит операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований. Чавушоглу также поделился своими оценками складывающейся гуманитарной ситуации в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и положения сирийских беженцев.

Участники встречи подробно поговорили и о наиболее актуальных аспектах российско-турецких отношений.