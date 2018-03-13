Власти Подмосковья избавятся от борщевика по маршруту следования команд ЧМ-2018

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Московской области намерены в приоритетном порядке очищать от борщевика территории, прилегающие к маршрутам следования команд ЧМ-2018. Об этом в ходе заседания правительства региона сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"В этом году мы перестроили подход по вовлечению в оборот [сельхозземель]. Приоритетом является проведение чемпионата мира [по футболу]. Мы [в результате взаимодействия] с коллегами из Министерства спорта получили все маршруты следования команд, и до каждого муниципального образования довели планы по тем землям, которые нужно в первую очередь ввести в оборот и побороться с борщевиком Сосновского", - сказал он.

Разин попросил губернатора поручить органам местного самоуправления создать дорожные карты по обработке земли, примыкающей к трассам, по которым будут перемещаться участники ЧМ-2018, до 1 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что Подмосковье впервые в России в 2018 году начнет реализовывать кампанию по борьбе с сорняком - борщевиком Сосновского. Комплекс мероприятий будет включать химические и механические методы уничтожения опасного растения.

Государственная дума в начале октября 2017 года запросила у федерального Министерства сельского хозяйства данные о целесообразности разработки подобного документа на общероссийском уровне. В Подмосковье на эти мероприятия в 2018 году планируется потратить 300 млн рублей из областного бюджета, сообщал ранее Разин.

Власти области планируют, что муниципалитеты подключатся к этой программе на условиях софинансирования, доля местных бюджетов и областного должны составить 10% и 90% соответственно. Контракты на уничтожение сорняка должны быть заключены до апреля 2018 года, поскольку апрель - период начала вегетации этого растения, когда оно наиболее чувствительно к гербицидам и механической обработке. По данным Минсельхозпрода Подмосковье в регионе более 32 тыс. гектаров поражены борщевиком.