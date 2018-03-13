Для строителей космодрома Восточный открыли специальный избирательный участок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 марта. /ТАСС/. Избиратели, задействованные на строительстве космодрома Восточный в Амурской области, смогут проголосовать на выборах президента РФ в наукограде Циолковский на впервые оборудованном специальном избирательном участке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"Для избирателей, задействованных на строительстве космодрома Восточный, сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли, жителей Циолковского создан специальный избирательный участок № 2603, на котором эти категории граждан смогут проголосовать на выборах президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Под избирательный участок оборудовали помещение в административном здании.

"Особенностью этого избирательного участка является то, что здесь голосуют граждане, зарегистрированные по месту жительства в других регионах, либо не имеющие регистрации в пределах Российской Федерации. Для участия в выборах они воспользовались новым механизмом подачи заявления для голосования по месту нахождения", - сказала председатель территориальной избирательной комиссии Закрытого административно-территориального образования Циолковский Светлана Михолап.

В числе избирателей будут представители студенческих отрядов, которые принимают участие во Всероссийской студенческой стройке. Среди них много людей из других регионов страны. Для большинства из них предстоящие выборы будут первыми.

Как сказали ТАСС в избирательной комиссии Амурской области, к ним поступило более 26,2 тыс. заявлений о голосовании на выборах по месту нахождения, сбор и обработка данных будет продолжаться до позднего вечера вторника. Сколько заявлений поступило от сотрудников и строителей космодрома Восточный, не уточняется.