Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Для строителей космодрома Восточный открыли специальный избирательный участок

Общество
13 марта, 12:07 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 13, марта. /ТАСС

Здесь смогут проголосовать граждане, зарегистрированные по месту жительства в других регионах

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 марта. /ТАСС/. Избиратели, задействованные на строительстве космодрома Восточный в Амурской области, смогут проголосовать на выборах президента РФ в наукограде Циолковский на впервые оборудованном специальном избирательном участке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"Для избирателей, задействованных на строительстве космодрома Восточный, сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли, жителей Циолковского создан специальный избирательный участок № 2603, на котором эти категории граждан смогут проголосовать на выборах президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Под избирательный участок оборудовали помещение в административном здании.

"Особенностью этого избирательного участка является то, что здесь голосуют граждане, зарегистрированные по месту жительства в других регионах, либо не имеющие регистрации в пределах Российской Федерации. Для участия в выборах они воспользовались новым механизмом подачи заявления для голосования по месту нахождения", - сказала председатель территориальной избирательной комиссии Закрытого административно-территориального образования Циолковский Светлана Михолап.

В числе избирателей будут представители студенческих отрядов, которые принимают участие во Всероссийской студенческой стройке. Среди них много людей из других регионов страны. Для большинства из них предстоящие выборы будут первыми.

Как сказали ТАСС в избирательной комиссии Амурской области, к ним поступило более 26,2 тыс. заявлений о голосовании на выборах по месту нахождения, сбор и обработка данных будет продолжаться до позднего вечера вторника. Сколько заявлений поступило от сотрудников и строителей космодрома Восточный, не уточняется.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Амурская область Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Лавров: Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля
3
Биография Олега Табакова
4
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
5
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
6
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
7
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама