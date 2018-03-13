Fox: Эминем раскритиковал Национальную стрелковую ассоциацию

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Эминем раскритиковал Национальную стрелковую ассоциацию (НСА) США во время выступления на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии iHeartRadio Music Awards. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Во время исполнения своей песни "Nowhere Fast", 45-летний рэпер из Детройта добавил к ней новый куплет, в котором обвинил НСА в том, что "ее члены любят свое оружие больше, чем наших детей". Он также назвал американских политиков "марионетками, которые ничего не будут делать [в области контроля за оборотом оружия]", поскольку получают крупные суммы денег от ассоциации. "Я не знаю, куда катится этот мир. Вся страна сходит с ума", - добавил Эминем.

Телеканал отмечает, что выступление рэпера объявил Алекс Москоу, учащийся школы в городе Паркленд (штат Флорида), где в середине февраля преступник расстрелял 17 человек. "Мы устали от разговоров о том, что политики "думают и молятся" о нас, но ничего не делают для предотвращения подобных трагедий", - сказал он перед выступлением артиста.

Это уже не первый случай, когда исполнитель в своих выступлениях протестует против политического истеблишмента. Так, в октябре прошлого года он выпустил трек, в котором раскритиковал президента США Дональда Трампа за проводимую им политику.

Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) является рэп-исполнителем, продюсером и композитором. Мировая слава к нему пришла в 1999 году, когда он выпустил диск Real Slim Shady, получивший премию Grammy как лучший альбом в стиле рэп. Всего исполнитель является лауреатом пятнадцати премий Grammy. В 2002 году сыграл главную роль в полуавтобиографической драме "Восьмая миля" (8 mile), за саундтрек к которой Эминем получил премию "Оскар", став первым рэпером, удостоенным этой награды. В 2010 году журнал Rolling Stone поместил Эминема на 83-ю строчку в рейтинге 100 самых великих артистов.