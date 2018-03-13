Число жителей Севастополя получивших высокотехнологическую медпомощь увеличилось на треть

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Число жителей Севастополя, получивших высокотехнологическую медпомощь в 2017 году, увеличилось на треть по сравнению с 2016 годом - с 3,1 тыс. до 4,3 тыс. человек, сообщил во вторник губернатор города Дмитрий Овсянников.

"Число севастопольцев, получивших высокотехнологическую медпомощь в 2017 году, увеличилось на треть [по сравнению с 2016 годом]", - сказал Овсянников сказал, выступая в городском Заксобрании с ежегодным отчетом о деятельности правительства за предыдущий год. Согласно тексту его доклада, "общее количество выданных направлений на высокотехнологическую медпомощь в 2017 году составило 4,3 тыс., что по сравнению с 2016 годом больше на 29,9% (3,1 тыс. пациентов)".

Глава Севастополя отметил, что такое увеличение стало возможным благодаря закупке нового современного медицинского оборудования.

Также Овсянников напомнил, что в Севастополе в целом выросла доступность медицинской помощи, в том числе в сельской местности, благодаря открытию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий в селах под Севастополем.

Ранее сообщалось, что по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года в Севастополе открыто пять амбулаторий и столько же ФАП, еще пять ФАП откроют в этом году. Таким образом, власти города намерены полностью решить проблему обеспечения медицинской помощью жителей сельских территорий.

Помимо этого, в городе реализуют проект "Бережливая поликлиника", призванный усовершенствовать работу медучреждений города. Это уже позволило увеличить доступность медпомощи в Севастополе в три раза по узким специалистам и в шесть раз по участковым врачам.