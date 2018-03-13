Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Москвы совместно с коллегами на федеральном уровне прорабатывают возможность автоматического продления водительских прав при условии отсутствия критического объёма нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил во вторник руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин.

По его словам, в перспективе 2025-2030 гг. департамент планирует добиться того, чтобы в Москве работали не разрозненные платформы, на которых предоставляются услуги каким-то отдельным группам потребителей, а был единый центр, благодаря которому потребитель получал бы любую услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется.

"Приведу самый простой пример: мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию. А еще лучше, здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие", - сказал Чукарин в рамках мероприятия "Цифровой город Москва - итоги 2017 года и образ будущего".