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В Севастополе зафиксировали один из самых высоких показателей прироста населения в стране

Общество
13 марта, 12:35 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 13, марта. /ТАСС

Глава города отметил, что коэффициент смертности при этом снизился на 5,7%

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Показатель прироста населения в Севастополе является одним из самых высоких в России, в прошлом году число горожан выросло почти на 8 тыс. Об этом губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сказал, выступая в заксобрании города с ежегодным отчетом о деятельности правительства за предыдущий год.

"В прошлом году, по официальным данным, число горожан увеличилось на 7,7 тыс. и составило 436,5 тыс. человек - это один из самых высоких показателей прироста населения в Российской Федерации. При этом существенно - на 5,7% - снизился коэффициент смертности", - сказал Овсянников.

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