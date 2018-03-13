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Северная Осетия направит более 1,4 млрд рублей на решение жилищного вопроса в 2018 году

Общество
13 марта, 12:30 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, марта. /ТАСС

По словам Вячеслава Битарова, в настоящее время в республике в улучшении жилищных условий нуждаются 12,5 тыс. человек

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в 2018 году более 1,4 млрд рублей на обеспечение жильем различных категорий граждан, сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона.

"На решение жилищного вопроса в 2018 году предусмотрен 1 млрд 416 млн рублей. Из них почти 1 млрд 200 млн будут направлены на обеспечение жильем вынужденных переселенцев, это в два раза больше, чем в прошлом", - сказал Битаров.

Он поручил правительству разработать в текущем году дополнительные механизмы погашения процентной ставки для молодых учителей, медиков, работников культуры в рамках действующего ипотечного кредитования. "Понятно, что в сегодняшних условиях это непросто. Но если мы сможем помочь хотя бы 20 - 30 семьям, это стоит того", - отметил глава региона.

В 2017 году по различным государственным программам жилищный вопрос был решен для 1,4 тыс. семей, которые въехали в новые квартиры. На эти цели ушло порядка 2,4 млрд рублей.

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Полностью решили в 2017 году вопрос обеспечения жильем 146 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состоявших в очереди на получение квартир. Также в прошлом году все пострадавшие в теракте в 2004 году в школе Беслана получили квартиры благодаря средствам, выделенным из резервного фонда правительства России.

В прошлом году полностью закрыли вопрос создания комфортных условий для социально уязвимых категорий граждан. Отремонтировали детские дома, в том числе за счет инвесторов.

"Второй год подряд выпускники после детских домов берутся под шефство министрами и другими руководителями органов исполнительной власти. Важно, что в любую минуту старший всегда рядом, и ребята не остаются наедине со своими проблемами. Это наше новаторство, которое получило высокую оценку на конкурсе лучших практик наставничества среди органов исполнительной власти СКФО", - сказал Битаров.

По его словам, сейчас решается вопрос о выделении средств на капремонт здания для временного проживания выпускников детских домов, которые ждут свои квартиры. В 2017 году жильем обеспечен 61 выпускник, в очереди остаются еще 900 человек.

При участии Пенсионного фонда России в этом году закончится и реконструкция спального корпуса дома-интерната "Забота".

Всего, по словам главы республики, в настоящее время в Северной Осетии в улучшении жилищных условий нуждаются 12,5 тыс. человек.

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