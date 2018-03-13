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Более 50 тыс. жителей Якутии проголосуют не по месту регистрации

Общество
13 марта, 13:53 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 13, марта. /ТАСС

Также в регионе идет досрочное голосование, оно продлится до 17 марта

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ЯКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Более 50 тыс. жителей Якутии проголосуют на выборах президента России 18 марта по месту своего нахождения, сообщила ТАСС во вторник секретарь республиканской избирательной комиссии Эльвира Мярикянова.

"Вчера завершился прием заявок на голосование по месту пребывания. По предварительным подсчетам, всего поступило 50 452 заявления, из них через участковые избирательные комиссии - 36 459, территориальные избирательные комиссии - 9363, многофункциональные центры - 4630", - сказала Мярикянова.

По ее словам, эти данные не включают заявления, поданные через портал госуслуг.

Также в регионе продолжается досрочное голосование для жителей отдаленных участков, оленеводов, коневодов, работников промышленных компаний; оно будет проходить до 17 марта. К настоящему моменту проголосовало 9597 человек, что составляет 1,5% от общего числа избирателей в регионе. На 1 января 2018 года численность избирателей в регионе составляет более 630 тыс. избирателей, из них в Якутске - около 184 тыс.

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