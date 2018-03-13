Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ГП предложила лишить надзорных полномочий регионы, не справляющиеся с лесными пожарами

Общество
13 марта, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

За год в России фиксируют более 10 тыс. пожаров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предлагает забрать полномочия по надзору в лесной сфере у регионов, не справляющихся с проблемой лесных пожаров. Об этом заявил на открытом интерактивном форуме Генеральной прокуратуры "Надзор в экологической сфере" начальник главного управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.

"Ежегодно в России фиксируется более 10 тыс. пожаров в лесах на площади свыше 2 млн гектаров, - отметил Паламарчук. - При этом крайне слабо организовано восстановление пострадавших лесов. В настоящее время в этом нуждается более 32 млн гектаров лесных земель страны".

Смотрите также

В Приморском крае подготовили более 10 тыс. человек для тушения лесных пожаров

Муниципалитеты Приморья оказались не готовы к лесным пожарам в феврале

Группировка численностью более 1 млн человек будет бороться с лесными пожарами в России

"На борьбу со стихийным бедствием (лесными пожарами) государством ежегодно тратятся колоссальные средства, однако эффекта нет ввиду ненадлежащего исполнения переданных (от федерального центра регионам) полномочий наиболее богатыми лесами регионами", - отметил он. Так, только в 2017 году прокуроры подали в суды более 3 тыс. исков с требованием побудить местные власти исполнять полномочия в лесной сфере, возмещен ущерб на 1 млрд рублей. Вносили представления прокуратуры в Рослесхоз, МЧС и Минприроды, направлялся доклад президенту России. В частности, менее половины земель лесного фонда включили в государственный кадастр, что привило к серьезным нарушениям в использовании земель лесного фонда.

"Полагаем необходимым федеральному центру решить вопрос о необходимости изымать переданные полномочия в лесной сфере у регионов, которые не справляются с пожарами", - отметил Паламарчук.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Лавров: Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля
3
Биография Олега Табакова
4
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
5
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
6
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
7
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама