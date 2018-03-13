ГП предложила лишить надзорных полномочий регионы, не справляющиеся с лесными пожарами

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предлагает забрать полномочия по надзору в лесной сфере у регионов, не справляющихся с проблемой лесных пожаров. Об этом заявил на открытом интерактивном форуме Генеральной прокуратуры "Надзор в экологической сфере" начальник главного управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.

"Ежегодно в России фиксируется более 10 тыс. пожаров в лесах на площади свыше 2 млн гектаров, - отметил Паламарчук. - При этом крайне слабо организовано восстановление пострадавших лесов. В настоящее время в этом нуждается более 32 млн гектаров лесных земель страны".

"На борьбу со стихийным бедствием (лесными пожарами) государством ежегодно тратятся колоссальные средства, однако эффекта нет ввиду ненадлежащего исполнения переданных (от федерального центра регионам) полномочий наиболее богатыми лесами регионами", - отметил он. Так, только в 2017 году прокуроры подали в суды более 3 тыс. исков с требованием побудить местные власти исполнять полномочия в лесной сфере, возмещен ущерб на 1 млрд рублей. Вносили представления прокуратуры в Рослесхоз, МЧС и Минприроды, направлялся доклад президенту России. В частности, менее половины земель лесного фонда включили в государственный кадастр, что привило к серьезным нарушениям в использовании земель лесного фонда.

"Полагаем необходимым федеральному центру решить вопрос о необходимости изымать переданные полномочия в лесной сфере у регионов, которые не справляются с пожарами", - отметил Паламарчук.