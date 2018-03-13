Гидрометцентр предупредил о сильном похолодании в ЦФО 15-17 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия - похолодание, метели и гололедица - ожидают на территории Центрального федерального округа (ЦФО) в конце текущей недели. Соответствующее предупреждение распространил Гидрометцентр России.

"Под влиянием циклона, который будет перемещаться через территорию Центрального федерального округа (ЦФО) с юго- запада на северо-восток, а также арктического атмосферного фронта, 15 марта в большинстве областей ЦФО ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, на юге - с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге - метель. Ветер будет усиливаться до 12-18 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ночью 15 марта температура воздуха в округе составит от -5 градусов на севере ЦФО до 3 градусов на юге округа, днем температура будет понижаться и к вечеру составит -7...-1 градус, на севере до -13 градусов, что приведет к замерзанию выпавших осадков и образованию сильной гололедицы, предупредили в Гидрометцентре. По данным синоптиков, 16 марта в округе, за исключением южных районов, ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до -17...-10 градусов в ночные часы, 17 марта ночью -22...-17 градусов, на севере до -27 градусов.