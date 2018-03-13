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Власти Северной Осетии разработают программу по стимулированию педагогов

Общество
13 марта, 12:54 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, марта. /ТАСС

Вячеслав Битаров отметил, что Северная Осетия рассчитывает получить из федерального бюджета 538 млн рублей на создание мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Программа материального стимулирования педагогов появится в Северной Осетии, разработать ее поручил правительству республики глава региона Вячеслав Битаров.

"Поручаю правительству представить программу "Педагогические кадры", предусматривающую материальное стимулирование и формирование положительного образа учителя", - сказал Битаров, выступая во вторник с докладом-посланием к парламенту региона.

Он отметил, что в настоящее время в республике отмечается дефицит учителей, связанный с отсутствием желания выпускников вузов работать в школе. "Переломить ситуацию позволит активное привлечение молодежи на руководящие должности. Так появится стимул идти в профессию, и важно, чтобы педагоги с большим стажем помогали этому", - сказал глава региона.

По его словам, в школах необходимо вести работу по ранней профориентации школьников. "Уже в этом году запускается федеральная программа "Билет в будущее" и правительству надо внедрить ее в республике", - сказал Вячеслав Битаров.

Новые школы и детсады

Глава республики также рассказал о строительстве новых школ и детсадов. По его словам, в этом и следующем году в республике появится две новых школы в общей сложности на 1600 мест.

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"К концу года во Владикавказе будет возведена новая [школа] на 500 мест, в следующем откроется еще одна - на 1100 мест", - сказал он в докладе-послании. Битаров также отметил, что в этом году ввели в эксплуатацию школу на 360 мест в Сурх-Дигоре. Она полностью укомплектована и оснащена современным оборудованием, созданы максимально комфортные условия как для школьников, так и для учителей. Кроме того, в этом году завершится реконструкция школы №27.

По словам главы республики, во многих сельских населенных пунктах отремонтировали школьные спортзалы, и эта работа продолжается. "Однако остаются школы, где все еще актуальна проблема организации учебного процесса в одну смену", - отметил он.

Битаров сообщил, что в 2018 году в семи населенных пунктах Северной Осетии построят новые детсады. "Последовательно решается вопрос обеспечения доступности дошкольного образования. В этом году откроются пять новых детских садов, рассчитанных в целом на 760 мест - во Владикавказе, Алагирском, Ирафском и Правобережном районах", - сказал он. Кроме того, построят два детских сада в Пригородном районе и Моздоке.

Глава региона отметил, что Северная Осетия рассчитывает получить из федерального бюджета 538 млн рублей на создание мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет. За счет использования свободных площадей школ и детсадов Владикавказа уже создали 210 мест для детей дошкольного возраста.

Дошкольное образование станет полностью доступным в республике к 2021 году, отметил глава республики.

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