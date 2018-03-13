Более 200 населенных пунктов ЦФО находятся под угрозой затопления во время половодья

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 200 населенных пунктов, десятки мостов и километры автомобильных дорог в Центральном федеральном округн (ЦФО), по предварительным прогнозам, могут быть затоплены во время половодья. Власти, спасатели и синоптики в регионах рассказали ТАСС, когда ожидается приход "большой" воды и какие меры защиты уже применяются.

Опасность "быстрой весны"

В некоторых районах Владимирской области такие показатели как, высота снежного покрова, запас воды в почве превышают средние многолетние значения. "При развитии так называемой "быстрой весны", когда плюсовые температуры сохраняются днем и ночью, возможно развитие интенсивного половодья. Сохранение отрицательных температур может стать сдерживающим фактором", - сказала начальник Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Новикова.

В зону возможного подтопления во Владимирской области попадает 22 населенных пункта в 13 муниципальных образованиях, где расположено 1,5 тыс. домов, а также под угрозой 87 км автомобильных дорог.

Липецкие спасатели готовы к развитию паводка по разным сценариям, потому что в случае высокой воды подтопленными могут оказаться около 176 населенных пунктов, где проживают 16 тыс. человек. Особенно сложная ситуация может сложиться в Ельце, в селе Ратчино Добровского района и в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Но синоптики добавляют, что последний сильный паводок случался в Липецкой области в 1970 году.

В Белгородском, Воронежском и Тамбовском регионах специалисты прогнозируют подтопление сразу 77 населенных пунктов. Талые воды ждут не только в небольших поселках, но и крупных городах. Например, в Туле затопленными могут оказаться порядка 326 домов, а также территории десяти предприятий и четырех моста. Эти объекты находятся в непосредственной близости к рекам Упа, Тулица, Воронка - самым крупным в черте оружейной столицы.

"В ближайшие дни специалисты проведут расчистку заторов на реках, на Хомутовском и Щегловском ручьях, очистку водопропускных труб, расположенных под дорогами, что снизит негативное последствие паводка", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Тулы. Стоит отметить, что высота снежного покрова в городе превышает 29 см при норме 24.

Рекорд озера Селигер

На территории Тверской области находятся более 700 рек. Как рассказали ТАСС в региональном центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, крупные реки, такие как Волга и Западная Двина, вскроются ото льда в последней декаде марта - начале апреля, малые водные артерии - позже.

"Нынешняя зима долго раскачивалась, Новый год мы встречали с плюсовой температурой, без снега, но вот февраль-март оказались снежными, и установка покрова продолжается. В целом, картина на данный стабильная, но если сравнивать с половодьем прошлого года, то в 2018-м уровень воды ожидается выше", - сказали там.

По прогнозам синоптиков, опасения вызывает озеро Селигер. "Причина в том, что осень была дождливая и перед ледоставом уровень воды был гораздо выше, чем обычно. Такого не было около 60 последних лет. Поэтому на озере Селигер уровень воды подберется к опасным значениям и может превысить его где-то на 20 сантиметров", - отметили синоптики.

Только в марте в Брянской области норма по осадкам выполнена уже на 68%. Уровень половодья ожидается выше среднемноголетних значений. Особое внимание будет обращено на главную водную артерию региона Десну, которая несет воды из Смоленской области к областному центру и далее на юг региона.

"В районе Брянска есть ряд проблемных участков, где в случае сильного половодья случается подтопление пригородных поселков. Здесь все будет зависеть от того, как будет идти сброс воды на расположенном выше по течению водохранилище Смоленской АЭС, сейчас там уже начали сброс воды чтобы освободить водохранилище для приема талых вод", - сказала корреспонденту ТАСС врио начальника брянского ЦГМС Елена Дубровина.

Прогнозом с российскими синоптиками в Брянске поделились украинские коллеги, где половодье наступает раньше. "По словам украинских коллег, нас ждет половодье ниже среднемноголетнего, но наши синоптики говорят, что подъем воды превысит этот уровень. Кто прав мы узнаем буквально в ближайшие дни, когда можно будет точнее предсказать, грядущую погоду", - сказала Дубровина.

Беспилотники против половодья

В период паводка костромские спасатели для обследования ледовой обстановки на реках будут использовать новый беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой высокого разрешения. Картинка будет передаваться в режиме онлайн. Наготове также снегоходы и снегоболотоходы.

"Самая ближайшая задача, с которой придется сталкиваться всем силам и средствам, - это паводок. Весна, по нашим прогнозам, будет многоводной. Задач придется выполнять много, в том числе силам и средствам Главного Управления МЧС и главам муниципальных образований", - цитирует пресс-служба губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

С неутешительным прогнозом выступил губернатор Липецкой области Олег Королев. "Почва напитана влагой с осени на 100%. Весенней влаге деваться некуда - только стекать, а снега все больше весна задерживается, значит начнет резко, поплывем, готовимся", - написал Королев в своем аккаунте в Twitter.

Почва напитана влагой с осени на 100%.Весенней влаге деваться некуда-только стекать...а снега все больше...весна задерживается...значит начнет резко...поплывем...готовимся... — Олег Королев (@Korolev_O_P) 5 марта 2018 г.

В Рязанской области особенно опасна река Ока, на некоторых участках наблюдают промоины. Там, по предварительному прогнозу, активное таяние снега может начаться раньше среднемноголетних значений на пару дней.

В Ивановской области сотрудники МЧС проводят выездные рейды в поселки, которые весной обычно оказываются отрезаны от остального мира, и проводят подворовой обход жителей. А в Курской области для ликвидации возможных последствий половодья готовы около пять тыс. человек и более тысячи единиц техники.