Парки Москвы приглашают гостей заняться командными видами спорта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московские парки приглашают всех присоединиться к спортивным командам и поиграть в хоккей, волейбол или теннис. Об этом сообщили во вторник ТАСС в объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"В шести центральных парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, работают секции, к которым можно присоединится и заняться командными видами спорта", - рассказал представитель "Мосгорпарка".

Флорбол и хоккей

В Бабушкинском парке можно бесплатно научиться играть во флорбол, один из видов хоккея с мячом. "В холодную погоду тренировки проходят в спортивном зале, а в теплое время - на спортивных площадках парка", - уточнил представитель "Мосгорпарка". Присоединиться к обычной хоккейной команде можно в парках "Фили", 50-летия Октября и усадьбе "Воронцово".

В парке "Фили" тренировки по хоккею проходят пять раз в неделю, в 50-летия Октября - трижды. Единственное условие - играть в хоккей нельзя во время проведения массовых катаний на коньках: как правило, в праздничные дни. "График работы секций составляют так, чтобы фигуристы и хоккеисты не мешали друг другу", - заверили в объединенной дирекции "Мосгорпарк". Тренировки в парке "Фили" проходят по вечерам в будние дни и по утрам - в выходные. В парке 50-летия Октября занятия проводятся по вечерам.

Сразу несколько любительских объединений по хоккею работают в усадьбе "Воронцово". "Сюда приглашают как детей, так и взрослых вне зависимости от уровня подготовки", - рассказали в "Мосгорпарке". Детей ждут на тренировки по воскресеньям с утра, взрослых - по вторникам и субботам вечером.

Волейбол, футбол и теннис

В Таганском парке действуют волейбольная секция и секция настольного тенниса. "Первая работает один раз в неделю, вторая - четыре дня в неделю по будням", - отметил представитель "Мосгорпарка".

Парк "Сокольники" летом приглашает на теннисные корты и площадку для пляжного волейбола. Присоединиться к игре могут все желающие.

Теннисные корты, где можно играть командами по два человека, можно арендовать в Измайловском парке. Также в парке круглый год работает площадка для айсштока, или баварского керлинга.

Поиграть в волейбол можно в Измайловском парке, в саду имени Баумана, Таганском парке и в парке "Красная Пресня". В этих парках летом открываются специальные площадки, куда можно прийти со своей командой или присоединиться к играющим. Площадки для волейбола и баскетбола есть в большинстве парков Москвы. В парке "Красная Пресня" также есть и футбольное поле, где проходят товарищеские матчи. --0--рмр/кнз