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Ивановская область вложит более 500 млн рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры

Общество
13 марта, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В Иваново планируют реконструировать платформы и вокзальный комплекс

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ивановская область потратит более полумиллиарда рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры региона. В частности, планируется реконструкция вокзала и платформ в Иванове, так как с запуском электропоезда "Ласточка" до Москвы пассажиропоток увеличится, сообщили во вторник в пресс-службе главы региона.

"Для приема электропоездов "Ласточка" на железнодорожном вокзале Иваново предстоит реконструировать платформы №1 и №3 с устройством подземного пешеходного перехода на станцию. Также в 2018 году начнется реконструкция вокзального комплекса на станции Иваново. Ремонт будет проводиться с максимальным сохранением исторического облика здания и интерьера. При этом инфраструктура вокзала будет соответствовать современным требованиям транспортной безопасности, актуальным запросам пассажиров и нормам обслуживания маломобильных путешественников", - отметили там.

В пресс-службе пояснили, что всего инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры Ивановской области в 2018 году составят 536,3 млн рублей.

13 марта началось регулярное скоростное железнодорожное сообщение из Москвы в Иваново. Электропоезд "Ласточка" будет курсировать между городами ежедневно - утром и вечером. Чтобы запустить скоростное сообщение, пришлось впервые в истории РЖД применить сцепку "Ласточки" тепловозом, так как участок между Владимиром и Иваново неэлектрофицирован.

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Воскресенский, Станислав Сергеевич
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