ТАСС подготовил спецпроект о профессиях будущего

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ТАСС подготовил специальный проект "Оторвут с руками" о профессиях будущего и о том, как быть востребованным у работодателей.

На основе исследования, проведенного НИУ "Высшая школа экономики" и HeadHunter, редакция ТАСС выделила ключевые тенденции рынка труда. Проект подробно останавливается на шести перспективных сферах, профессии в которых будут наиболее востребованы в ближайшем будущем. Это цифровой маркетинг, кибербезопасность, data-журналистика, менеджмент образовательных программ, бизнес-аналитика и Data Science.

СПЕЦПРОЕКТ Кем стать, чтобы вас хотели работодатели А главное, как это сделать - в спецпроекте ТАСС

ТАСС поговорил с представителями "Яндекса", "Лаборатории Касперского", "Сбербанка", ТМК и НИУ ВШЭ о том, как будет меняться рынок труда и какие направления перестали быть перспективными. Спикером в сфере data-журналистики выступил руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков.

Герои проекта рассказывают среди прочего о том, почему так сложно предсказать профессии будущего, в каких направлениях машина даже спустя десятилетие не сможет заменить человека, почему иметь одну профессию уже неактуально, и что общего у программиста-самоучки и великого гитариста Ингви Мальмстина.

Спецпроект был подготовлен в партнерстве с организаторами олимпиады "Я – профессионал". Это всероссийский конкурс для студентов разных специальностей, ориентированный не на абстрактную эрудицию, а на конкретные прикладные знания, и помогающий определиться с выбором профессии