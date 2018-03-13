Ведомственная охрана Минтранса установит в Петербурге к ЧМ-2018 пункты контроля транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Северо-Западный филиал Управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса РФ выиграл конкурс на установку пунктов контроля для ограничения движения транспорта на время проведения чемпионата мира на футболу 2018 года (ЧМ-2018) на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Предприятие выполнит работы за 20,4 млн рублей при начальной цене контракта в 31 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

На Крестовском острове располагается стадион, на котором пройдут игры ЧМ-2018.

"Признать Северо-Западный филиал ФГУП "УВО Минтранса России" (порядковый номер заявки №1) победителем аукциона в электронной форме и заключить с ним государственный контракт на сумму 20 млн 446 тыс. 170 рублей", - говорится в протоколе комиссии.

На проведение работ также претендовали ООО "РСТ-Инвент" и ЗАО "Юнайтед телеком".

Как следует из документа, по периметру Крестовского острова расположат семь проверочных пунктов, которые будут регулировать количество въезжающего на остров транспорта на время проведения игр чемпионата. Пункты оборудуют тревожными кнопками, подключенными к пульту наблюдения с группой быстрого реагирования. Победитель конкурса должен изготовить не менее 15 тыс. пропусков для транспортных средств.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.