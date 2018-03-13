Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ведомственная охрана Минтранса установит в Петербурге к ЧМ-2018 пункты контроля транспорта

Общество
13 марта, 14:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, марта. /ТАСС

На Крестовском острове расположат семь проверочных пункта, которые будут регулировать количество въезжающего транспорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Северо-Западный филиал Управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса РФ выиграл конкурс на установку пунктов контроля для ограничения движения транспорта на время проведения чемпионата мира на футболу 2018 года (ЧМ-2018) на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Предприятие выполнит работы за 20,4 млн рублей при начальной цене контракта в 31 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

На Крестовском острове располагается стадион, на котором пройдут игры ЧМ-2018.

"Признать Северо-Западный филиал ФГУП "УВО Минтранса России" (порядковый номер заявки №1) победителем аукциона в электронной форме и заключить с ним государственный контракт на сумму 20 млн 446 тыс. 170 рублей", - говорится в протоколе комиссии.

На проведение работ также претендовали ООО "РСТ-Инвент" и ЗАО "Юнайтед телеком".

Как следует из документа, по периметру Крестовского острова расположат семь проверочных пунктов, которые будут регулировать количество въезжающего на остров транспорта на время проведения игр чемпионата. Пункты оборудуют тревожными кнопками, подключенными к пульту наблюдения с группой быстрого реагирования. Победитель конкурса должен изготовить не менее 15 тыс. пропусков для транспортных средств.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Первой женщиной-директором ЦРУ стала Джина Хэспел
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
5
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
6
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама