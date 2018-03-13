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Еврейская АО получит средства на модернизацию клиник

Общество
13 марта, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Глава Минздрава основной проблемой в сфере здравоохранения в регионе назвала дефицит кадров

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Существенные средства на развитие паллиативной помощи, информационных медицинских систем и модернизацию детских поликлиник в ближайшее время поступят из федерального бюджета в Еврейскую АО, сообщила во вторник журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая находится в регионе с рабочим визитом.

"Сейчас из федерального бюджета в регион придут ресурсы финансовые на развитие паллиативной помощи, закупку обезболивающих препаратов в дополнительном объеме до уровня необходимого для региона, это закупка аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, в регион придет существенный ресурс федеральный на модернизацию детских поликлиник или поликлинических детских отделений при стационарах. И в перспективе, примерно через месяц, придет ресурс на развитие информационных медицинских систем", - сказала Скворцова.

Министр добавила, что в регионе сохраняются проблемы в сфере здравоохранения, основной из них она обозначила дефицит кадров.  Она отметила, что подписанное во вторник соглашение об открытии базовой кафедры Дальневосточного медицинского университета в Биробиджане позволит "облегчить кадровую проблему".

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Еврейская автономная область
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