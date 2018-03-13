Губернатор Севастополя оценил работу своих замов на "четверку"

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников дал хорошую оценку работе своих заместителей. Об этом он сообщил на встрече с журналистами во вторник после представления ежегодного отчета о работе правительства за минувший год в Заксобрании города.

"Прохождение отчета вызвало позитивные ощущения, потому что это было не формальное мероприятие, а разговор по основным проблемам. Что касается оценки [работы правительства], я считаю, что мои заместители работаю качественно - твердая "четверка", - сказал Овсянников.

Он отметил, что важным критерием оценки работы заместителей губернатора является их собственная удовлетворенность от работы. "Проблем настолько много, что что-то решая, переключаешься на следующую, часто это работа без передыха и без положительных эмоций", - добавил он.

Одновременно глава Севастополя назвал основные направления улучшения качества работы городской исполнительной власти. В частности, повышение эффективности правительства и улучшение коммуникаций с жителями города. Также одним из приоритетов в работе Овсянников назвал увеличение темпов строительства более 90 социальных объектов, которые должны появиться в Севастополе в ближайшие пять лет.