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Губернатор Севастополя оценил работу своих замов на "четверку"

Общество
13 марта, 15:07 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 13, марта. /ТАСС

Дмитрий Овсянников также отметил, что важным критерием их оценки является собственная удовлетворенность от работы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников дал хорошую оценку работе своих заместителей. Об этом он сообщил на встрече с журналистами во вторник после представления ежегодного отчета о работе правительства за минувший год в Заксобрании города.

"Прохождение отчета вызвало позитивные ощущения, потому что это было не формальное мероприятие, а разговор по основным проблемам. Что касается оценки [работы правительства], я считаю, что мои заместители работаю качественно - твердая "четверка", - сказал Овсянников.

Он отметил, что важным критерием оценки работы заместителей губернатора является их собственная удовлетворенность от работы. "Проблем настолько много, что что-то решая, переключаешься на следующую, часто это работа без передыха и без положительных эмоций", - добавил он.

Одновременно глава Севастополя назвал основные направления улучшения качества работы городской исполнительной власти. В частности, повышение эффективности правительства и улучшение коммуникаций с жителями города. Также одним из приоритетов в работе Овсянников назвал увеличение темпов строительства более 90 социальных объектов, которые должны появиться в Севастополе в ближайшие пять лет.

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