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В Татарстане запустили исламский телеканал

Общество
13 марта, 15:07 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, марта. /ТАСС

Муфтий региона целью телеканала назвал популяризацию духовно-нравственных ценностей и воспитание толерантности в обществе

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КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Тестовая трансляция мусульманского телеканала "Хузур ТВ" началась на территории Татарстана, сообщил во вторник журналистам муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

"Главная цель телеканала - исламское просвещение, популяризация духовно-нравственных ценностей, воспитание толерантности в обществе. Особое внимание будет уделено разоблачению религиозных сект и течений, профилактике межнациональных и межконфессиональных проблем, а также воспитанию духа патриотизма среди населения", - сказал он.

Пока телеканал транслируют в сетях IPTV компании "Таттелеком", также запустили его интернет-версию на сайте huzurtv.ru. Около 150 тыс. домохозяйств в республике подключены к сетям IPTV компании "Таттелеком" и имеют возможность смотреть этот телеканал, добавил директор по маркетингу и управлению услугами "Таттелекома" Александр Смирнов.

В концепцию телеканала входит круглосуточная трансляция религиозно-просветительских программ на русском и татарском языках. Целевая аудитория канала - этнические мусульмане от пяти до 95 лет, а также практикующие мусульмане.

В настоящее время телеканалу "Хузур ТВ" оформили свидетельство о регистрации в качестве СМИ, он получил лицензию на осуществление телевещания, организовал студию производства программ, запустил собственный канал на YouTube, число постоянных подписчиков которого достигло примерно 170 тыс. человек. Также руководство телеканала ведет переговоры с зарубежными производителями с целью приобретения прав на перевод, дубляж и трансляцию мусульманских документальных, научно-познавательных и художественном фильмов в эфире "Хузур ТВ".

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