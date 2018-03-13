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Актеры театра и кино делятся в соцсетях воспоминаниями об Олеге Табакове

Общество
13 марта, 16:32 UTC+3

Коллеги и близкие благодарят народного артиста СССР за то, что он был для них учителем, наставником, примером

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Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

12 марта не стало актера театра и кино, режиссера и педагога Олега Табакова. Народный артист СССР умер после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Актеры театра и кино называют его мастером, учителем, отцом, другом. Воспоминания коллег и близких Табакова — в материале ТАСС. 

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel)

УЧИТЕЛЯ больше нет... Я счастлив,Олег Павлович,что ты был в моей жизни. Мастер! Мэтр! ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ АКТЁР! Нам,ученикам твоим,теперь будет не просто... Мы должны быть достойны тебя. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ОЛЕГУ ТАБАКОВУ!!!!!!

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

Столько лет с ним!!!!! УЧИТЕЛЬ!!!!!!!!!!!! ПРОЩАЙ!!!!!!!! Ты будешь навсегда в наших сердцах!!!!!! Мы - ТВОИ УЧЕНИКИ!!!!!!!!!! ВЕЛИКИЙ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ!!!!!

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

Светлая память

Публикация от Константин Хабенский (@khabenskiy_official)

На плёнке вы - бессмертный навсегда юный #олегтабаков 24 года фильм Эфроса

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

За Его спиной, нам море было по колено.... Большая любовь, вечная память. Спасибо Вам за все!!!

Публикация от Kristina Babushkina (@tishababushkina)

Вечная память, дорогой Олег Павлович...#мхт#табаков#олегтабаков

Публикация от Надежда Борисова (@borisova_nadezhda)

Уходят... без вас страшно и зыбко... Эпоха... Но Вы навсегда останетесь в наших сердцах, умах, мыслях, у нас и у тех кто будет жить после нас. Спасибо Вам!

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)

Великий человек, выдающийся актер и педагог... Олег Павлович... Навсегда в наших сердцах!..

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Олег Павлович и всё , что с ним связано - лучшее, что случилось в моей жизни. Любимый Человек, Учитель и Друг, прости меня и прощай...

Публикация от Евгений (@episarev)

Невосполнимая утрата. Светлая память.

Публикация от Дмитрий Дюжев Official page (@dyuzhev_d)

Олег Павлович, Вы навсегда со мной..

Публикация от Игорь Верник (@ivernik)

#олегпалычтабаков#мхт#мастер#педагог#Актер#эпоха ❤️❤️❤️Сотни ролей в театре, кино, мультики, на которых выросли, Лучшие ученики, Гениальные Артисты..... такой Театр... Счастье, что Вы были... и останетесь в наших умах, сердцах... Любим

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Отец наш родной. #великий #табаков

Публикация от Burkovskiy Andrey (@aburkovskiy)

Олег Павлович...великий....спасибо вам....

Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_)

 

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Умер Олег Табаков
Персоны
Табаков, Олег Павлович
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