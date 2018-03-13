Актеры театра и кино делятся в соцсетях воспоминаниями об Олеге Табакове

12 марта не стало актера театра и кино, режиссера и педагога Олега Табакова. Народный артист СССР умер после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Актеры театра и кино называют его мастером, учителем, отцом, другом. Воспоминания коллег и близких Табакова — в материале ТАСС.
УЧИТЕЛЯ больше нет... Я счастлив,Олег Павлович,что ты был в моей жизни. Мастер! Мэтр! ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ АКТЁР! Нам,ученикам твоим,теперь будет не просто... Мы должны быть достойны тебя. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ОЛЕГУ ТАБАКОВУ!!!!!!
Столько лет с ним!!!!! УЧИТЕЛЬ!!!!!!!!!!!! ПРОЩАЙ!!!!!!!! Ты будешь навсегда в наших сердцах!!!!!! Мы - ТВОИ УЧЕНИКИ!!!!!!!!!! ВЕЛИКИЙ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ!!!!!
Светлая память
На плёнке вы - бессмертный навсегда юный #олегтабаков 24 года фильм Эфроса
За Его спиной, нам море было по колено.... Большая любовь, вечная память. Спасибо Вам за все!!!
Вечная память, дорогой Олег Павлович...#мхт#табаков#олегтабаков
Уходят... без вас страшно и зыбко... Эпоха... Но Вы навсегда останетесь в наших сердцах, умах, мыслях, у нас и у тех кто будет жить после нас. Спасибо Вам!
Великий человек, выдающийся актер и педагог... Олег Павлович... Навсегда в наших сердцах!..
Олег Павлович и всё , что с ним связано - лучшее, что случилось в моей жизни. Любимый Человек, Учитель и Друг, прости меня и прощай...
Невосполнимая утрата. Светлая память.
Олег Павлович, Вы навсегда со мной..
#олегпалычтабаков#мхт#мастер#педагог#Актер#эпоха ❤️❤️❤️Сотни ролей в театре, кино, мультики, на которых выросли, Лучшие ученики, Гениальные Артисты..... такой Театр... Счастье, что Вы были... и останетесь в наших умах, сердцах... Любим
Отец наш родной. #великий #табаков
Олег Павлович...великий....спасибо вам....