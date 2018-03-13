Актеры театра и кино делятся в соцсетях воспоминаниями об Олеге Табакове

Уходят... без вас страшно и зыбко... Эпоха... Но Вы навсегда останетесь в наших сердцах, умах, мыслях, у нас и у тех кто будет жить после нас. Спасибо Вам!

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) Мар 12, 2018 в 4:16 PDT