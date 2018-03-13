Более 20 тыс. жителей Карелии проголосуют по месту пребывания на президентских выборах

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 марта. /ТАСС/. Более 20 тыс. жителей Карелии подали заявления о голосовании на выборах президента России по месту пребывания, а не по месту регистрации. Большая часть заявлений поступила через избиркомы и многофункциональные центры, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

"Более 20 тыс. избирателей подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента России. Порядка 15,5 тыс. человек сделали это через МФЦ, территориальные или участковые избирательные комиссии, остальные - через портал госуслуг. На выборах главы Карелии, которые состоялись в сентябре 2017 года, такой возможностью воспользовались 2,3 тыс. избирателей", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.

По ее словам, рост числа голосующих не по месту регистрации связан с проведенной работой по информированию избирателей, а также большей активностью избирателей в период президентских выборов.

В качестве примера Голицына привела двух пенсионерок из Карелии, которые 18 марта будут отдыхать за рубежом. "Две пенсионерки из Кондопожского района... написали заявления о голосовании в Таиланде, поскольку 18 марта будут отдыхать в районе Паттайя. Им выдали отрывной талон с информацией о том, на какой участок в другой стране им необходимо прийти в день выборов", - отметила Дарья Голицына.

По ее словам, с 13 марта до 14:00 17 марта можно подать специальное заявление только в участковом избиркоме по месту регистрации. На бланк наклеят специальную марку, с ним можно будет проголосовать по месту пребывания. "Это рассчитано на тех избирателей, которые в последний момент узнали о том, что в день голосования будут находиться, например, в командировке", - пояснила представитель ЦИК.

С 3 марта по 15 марта в республике проходит досрочное голосование в труднодоступных районах. На 1 января 2018 года в республике зарегистрировано 527 тыс. избирателей. Выборы президента России пройдут 18 марта.