В Брянске открыли два сердечно-сосудистых центра

БРЯНСК, 13 марта. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Сердечно-сосудистые центры для высокотехнологичных операций на сердце и сосудах открылись в Брянске в городской больнице № 1 и в областном кардиологическом диспансере. Как сообщили во вторник ТАСС в правительстве региона, оборудование, закупленное за счет средств регионального бюджета, позволит делать операции на сердце всем нуждающимся жителям региона.

"Сердечно-сосудистый центр для проведения высокотехнологичных операций на сердце и сосудах открылся в Брянске в горбольнице № 1, аналогичное отделение начало работу в областном кардиологическом диспансере", - сообщили в областном правительстве.

Центры в двух медучреждениях заработали после закупки ангиографических установок, при помощи которых пациентам, страдающим болезнями сердца и сосудов, будут проводить диагностические коронароангиографии, стентирование коронарных артерий, постановка и программирование электрокардиостимуляторов. Как отметил собеседник ТАСС, до этого аналогичное отделение работало только в Брянской областной больнице, но там выполнялось мало таких операций, и основная масса пациентов направлялась в Москву. Теперь всем больным, которым нужна высокотехнологичная помощь кардиологов, бесплатно такие операции будут делать в Брянске.

"Стоимость установок составила 35 и 37 млн рублей, такая цена возникла после проведения торгов, во многих регионах страны аналогичное оборудование обходится местным бюджетам от 39 до 64 млн рублей", - отметили в правительстве области. Там также сказали, что во вторник областной кардиодиспансер посетил губернатор региона Александр Богомаз, который сообщил, что областное правительство в ближайшее время приобретет еще одну аналогичную установку для больницы брянского города Клинцы.

В 2018 году брянские медики при помощи нового оборудования планируют провести 300 операций по коронарографии и 250 операций по стентированию сосудов. В этом году из областного бюджета будет выделено 500 млн рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования.