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Жилье в Карачаево-Черкесии в этом году получат 30 сирот

Общество
13 марта, 15:46 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 13, марта. /ТАСС

По данным министерства имущественных и земельных отношений КЧР, в очереди состоят более 600 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в этом году направят более 32,6 млн рублей на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планируется приобрести 30 жилых помещений, что соответствует уровню 2017 года, сообщили во вторник ТАСС в министерстве имущественных и земельных отношений республики.

"В 2018 году на приобретение жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из федерального бюджета предусмотрено более 17,6 млн рублей (в 2017 году этот показатель составлял 18,8 млн рублей). Объем финансирования из республиканского бюджета в этом году увеличен вдвое и составит 15 млн рублей", - сказали в министерстве.

Собеседник агентства отметил, что планируется приобрести не менее 30 жилых помещений, в 2017 году жилье в КЧР получили 28 детей этой категории. "Жилье для сирот приобретается на вторичном рынке, его качеству по поручению главы республики уделяется самое пристальное внимание", - отметил он.

По данным министерства имущественных и земельных отношений КЧР, на 1 января 2018 года в очереди состоят более 600 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них право получить жилье уже наступило у 493 человек.

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