Суд ФРГ отказал женщине в изменении обращений мужского рода на феминативы в документах

БЕРЛИН, 13 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Женщины не имеют права на изменение общепринятых обращений "клиент", "владелец счета" в банковских формулярах на соответствующие феминативы - "клиентка" или "владелица счета". Такое решение вынес в среду Верховный федеральный суд в Карлсруэ.

Иск подала 80-летняя Марлис Кремер из Саара, имеющая счет в немецком Сберегательном банке, которая усмотрела дискриминацию в обращениях в мужском роде и настаивала на внесении изменений в документы. По ее мнению, официальные формулировки нарушают Основной закон, в котором гарантируется равноправие полов. "Я имею право, и это закреплено в Конституции, на то, чтобы меня определяли как женщину в речи и в письме", - аргументировала Кремер.

Судьи посчитали иначе. По их мнению, общепринятые обращения в мужском роде не ущемляют права Кремер как представительницы слабого пола, а понятие "клиент" не является вмешательством в личную жизнь или нарушением права на равноправие.

Кремер, ведущая активную борьбу за права женщин, ранее потерпела неудачи со своим иском и в судах низшей инстанции. Например, суд в Саарбрюккене указал на то, что добавление новых обращений лишь сделает тексты в формулярах еще сложнее. Однако пенсионерка не намерена сдаваться. "Я в любом случаю подам жалобу в Федеральный конституционный суд", - пообещала она. В случае, если и там не внемлют ее требованиям, Кремер планирует обратиться в Европейский суд.

Феминистка в своей жизни уже выигрывала суды по искам, связанным с защитой прав женщин. В 1990-е она отказывалась от паспорта до тех пор, пока в нем не было указано, что она является "обладательницей" документа. Позже она собирала подписи, добиваясь того, чтобы в Германии женскими именами называли антициклоны. Ранее ими величали только циклоны.

Ранее уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком кабмине Кристин Розе-Мёринг призвала внести изменения в национальный гимн Германии, чтобы сделать его гендерно нейтральным. Она предложила заменить существительное "Отечество" словом "Родина" (Heimatland вместо Vaterland), а наречие "братски" поменять на "смело" (couragiert вместо bruederlich). Однако канцлер Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер выступили против такой инициативы.