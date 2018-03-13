Путевки на курорт Домбай разыграют на посвященном выборам фотоконкурсе

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии (КЧР) при поддержке регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проводит в Instagram фотоконкурс "СелфиВыборы2018", победитель которого получит путевку на двоих на горнолыжный курорт Домбай, сообщили во вторник в информационном центре республиканского избиркома.

"Конкурс проводится для повышения заинтересованности молодежи и избирателей других возрастных категорий к дню голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года, а также развития социально активной позиции и творческих способностей избирателей. Победитель получит путевку на двоих в лучшую гостиницу курорта Домбай, обладатели второго и третьего мест - фотосессии от профессиональных фотографов", - говорится в сообщении.

Работы принимаются с 18 по 20 марта. В числе основных требований - фотографии должны четко иллюстрировать выборную тематику, не должны нарушать тайну голосования, содержать элементы агитации, нарушать авторские права. "Количество конкурсных работ от одного участника не ограничивается при условии разнообразия их содержания. Ссылки на фото, размещенное в социальной сети "Инстаграм" с хештегом #СелфиВыборы2018, должны быть направлены в избирательную комиссию республики до 18 часов 20 марта", - отмечается в положении конкурса.

Работы, занявшие призовые места, будут размещены на стенде избиркома КЧР, лучшие фотографии могут использоваться в качестве эскизов для изготовления социальной рекламы или сувенирной продукции.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В день голосования в Карачаево-Черкесии будет работать 251 избирательный участок, два из них временные. По данным избиркома региона, численность избирателей в КЧР составляла на 1 января более 301,1 тыс. человек. Более 3 тыс. жителей республики в этом году будут голосовать впервые.