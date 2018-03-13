Форум "Таврида" стал частью открытой платформы "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Всероссийский образовательный форум "Таврида", который с 2014 года проходит в Крыму, вошел в число проектов открытой платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы на полях форума "Россия - страна возможностей", который начался во вторник в Москве.

"Всероссийский образовательный форум "Таврида", ежегодно собирающий на своей площадке творческую молодежь со всей России - писателей, поэтов, музыкантов, - стал 14-м проектом платформы "Россия - страна возможностей", - сообщили в пресс-службе.

Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.

В настоящий момент в состав платформы входит 14 проектов, которые делятся не несколько условных групп. Для школьников и студентов - конкурсы "Мой первый бизнес", "РДШ - территория самоуправления", "Я профессионал", "Управляй!" и "Профстажировки". Для молодых специалистов и бизнесменов - "Молодые профессионалы", "Абилимпикс", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", "Бизнес-навигатор МСП" и "Мастера Сибири". Для управленцев - конкурс "Лидеры России", а также проекты социальной направленности "Хочу делать добро", "Благодарю".

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве 13-15 марта. В мероприятии принимают участие более 6 тыс. человек со всей страны: творческая молодежь, активисты школьного самоуправления, волонтеры, лидеры молодежных НКО, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер.

Первый международный молодежный форум "Таврида" прошел в Крыму с 15 по 24 августа 2014 года. Организаторами слета выступили Общероссийский народный фронт и Росмолодежь.