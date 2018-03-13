Умер соратник Березовского Николай Глушков

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Соратник беглого бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков скончался на 69-м году жизни.

Об этом в соцсетях сообщил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев, ранее также тесно сотрудничавший с Березовским.

"Николай Глушков. 1949-2018", - написал Кудрявцев на своей странице в Facebook.

"У нас есть общие друзья, они сообщили о смерти. О конкретной причине мне ничего неизвестно, но он был немолодой человек. Умер он в Лондоне, у себя дома", - добавил Кудрявцев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Николай Глушков - российский предприниматель. В 1989-1991 годах занимал пост начальника отдела, затем - заместителя гендиректора АО "ЛогоВАЗ", созданного Березовским. В 1991-1995 годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996 году занял пост заместителя гендиректора "Аэрофлота".

В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.

Последние годы проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.