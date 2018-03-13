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Студенты Москвы смогут пополнять соцкарты онлайн к началу нового учебного года

Общество
13 марта, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Для пополнения социальной карты студенты будут использовать мобильное приложение

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Москвы намерены к началу нового учебного года внедрить систему онлайн-оплаты студенческих проездных по социальной карте москвича, сообщил во вторник журналистам председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

"В целом департамент транспорта подержал инициативу студентов о возможности пополнения студенческих социальных карт для пользования городским общественным транспортом через сервис онлайн-банкинга. Более того, в городе уже разрабатывается система, когда с помощью онлайн-платежа можно будет пополнять проездные, студенческие билеты. Скорее всего, по прогнозам департамента транспорта, такая опция появится с нового учебного года", - сказал Щитов.

Депутат пояснил, что студенты смогут пополнять социальную карту через мобильное приложение. "Дальше ее нужно будет приложить к терминалу до прохода через турникет", - уточнил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил на встрече со студентами в Российском университете транспорта (бывший МИИТ), что приложения для социальной карты москвича будут доступны онлайн для студентов до конца текущего года.

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