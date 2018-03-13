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Заставлявшую детей мыть туалеты воспитательницу детсада в Самаре оштрафовали

Общество
13 марта, 16:29 UTC+3 САМАРА САМАРА 13, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что она уволилась по собственному желанию

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САМАРА, 13 марта. /ТАСС/. Суд в Самаре оштрафовал на 300 рублей бывшую воспитательницу детсада, которая заставляла детей мыть унитазы в туалете в качестве наказания. Об этом во вторник сообщила прокуратура Самарской области.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года прокуратура Кировского района Самары проводила проверку по обращению родителей, заявивших, что их детей во время тихого часа заставили мыть унитазы в туалете.

"В ходе проверки были выявлены факты незаконного и необоснованного принуждения воспитателем малолетних воспитанников детсада № 260 города Самары к мытью унитазов в качестве наказания за нарушение порядка. Полиция возбудила в отношении воспитателя административное дело по статье "Самоуправство" КоАП РФ, судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось ранее, воспитательница уволилась из детсада по собственному желанию. Заведующую детсадом привлекли к дисциплинарной ответственности, ей объявили выговор. Органы СК РФ провели проверку, но возбуждать уголовное дело отказались.

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