Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Епископ Тихон станет гостем новой телепрограммы Владимира Легойды

Общество
13 марта, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

По словам автора передачи, программа будет раскрывать с разных сторон личности приглашенных гостей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) станет гостем новой авторской программы председателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойды на телеканале "Спас". Об этом рассказал во вторник ТАСС сам Легойда.

"Новая программа получила название "Парсуна". Это портрет, написанный в стиле иконы. <...> Он не живописный, я не стремлюсь выписывать каждую морщинку, каждый портретный изъян. Есть задача - говорить с человеком на темы, на которые обычно не говорят, это важные, главные вопросы, если угодно - "карамазовские", это будет "антиглянец", - сказал Легойда, отметив, что "гостем программы в воскресенье 18 марта станет епископ Егорьевский Тихон".

По словам Легойды, новая телепрограмма будет раскрывать с разных сторон личности приглашенных гостей - известных людей, связанных не только с церковью, но и с литературой, кинематографом, театром, общественной деятельностью.

"Структура программы связана с молитвой Оптинских старцев. Там, в частности, говорится: "Господи, научи меня верить, надеяться, терпеть, прощать и любить". Мы взяли пять блоков - "вера", "надежда", "терпение", "прощение", "любовь". Эти темы - направление разговора, а внутри, например, в блоке "надежда", мы можем говорить о молодежи, или о театре, или кинематографе, или о Церкви", - пояснил автор программы.

Глава Синодального отдела отметил, что выступит в своей программе в непривычной роли. "Поскольку на вопросы мне приходится отвечать очень много, порой ежедневно, то, мне кажется, что в этом качестве меня в средствах массовой информации достаточно. Но ведь мое служение Церкви начиналось и продолжается сейчас в том числе в журналистском плане. И теперь я буду в роли человека, задающего вопросы".

Программа "Парсуна" на телеканале "Спас" будет выходить еженедельно. После премьеры ее запись можно будет также услышать в эфире радио "Комсомольская правда", там программа получила название "Откровенный разговор". Среди гостей ближайших передач - кинорежиссер Никита Михалков, писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, театральный режиссер Эдуард Бояков и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тихон (патриарх) Легойда, Владимир Романович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии
2
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
3
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT
4
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
5
Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении
6
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
7
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама