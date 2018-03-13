В Ненецком АО до конца года разработают проект школы-сада

АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты разработают проект строительства школы-детсада в поселке Нельмин Нос в Ненецком автономном округе (НАО) до конца 2018 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В КУ (казенном учреждении) НАО "Централизованный стройзаказчик" подвели итоги аукциона на разработку проектно-сметной документации строительства в национальном поселке Нельмин Нос нового здания школы-сада. Планируется, что контракт по итогам торгов будет заключен с фирмой из г. Архангельска, предложившей выполнить работы за 9,9 млн рублей. Экономия от начальной (максимальной) цены контракта составила более 1 млн рублей. Согласно условиям, прописанным в документе, подрядчик должен будет разработать проектную документацию строительства школы-сада в поселке Нельмин Нос не позднее 17 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

В какие сроки начнется строительство, пока не сообщается. "Поселок Нельмин Нос находится в 60 км от Нарьян-Мара, там сложная логистика. Туда нет дороги, грузы можно завозить только летом по реке, зимой туда ездят на снегоходах, понятно, что снегоходами строительные материалы не увезешь", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Разработку проектно-сметной документации для строительства школы-сада в поселке ранее инициировал врио главы региона Александр Цыбульский. Школа-сад в Нельмин Носе входит в число приоритетных объектов.

Проект предусмотрит строительство четырех групп детского сада, вмещающих 17 дошкольников, четыре класса начальной школы по 15 человек и пять классов основной школы. Отдельно будут оборудованы предметные кабинеты естественно-научного профиля (кабинеты химии, физики, биологии). Наполняемость школы составит 135 обучающихся в односменном режиме обучения. В детском саду будет предусмотрено 68 мест.

В настоящее в Нельмином Носе школа и детсад находятся в нескольких отдельно стоящих зданиях.