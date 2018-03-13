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Алиханов присоединился к эстафете "Выбор чемпионов" и выполнил 18 бросков на татами

Общество
13 марта, 17:08 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 13, марта. /ТАСС

Глава Калининградской области передал спортивную эстафету врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову

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КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов принял участие во всероссийской эстафете "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов" и выполнил 18 бросков на татами, выложив сегодня видеоролик в Instagram.

Как сообщалось ранее, эстафета организована Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), приурочена к выборам президента РФ 18 марта 2018 года. Она стартовала 1 марта и будет проходить в разных регионах страны до дня голосования. Предполагается, что участники эстафеты, в которой может принять любой желающий, выполнят 180318 спортивных упражнений: подтягиваний, приседаний, и других, на выбор участника. Число упражнений символизирует дату голосования.

"Принял эстафету от моего коллеги - губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова. Он сделал 18 бросков по хоккейным воротам (Миронов сделал 18 бросков по воротам голкипера молодежной команды "Локо" Даниила Яковлева - прим. ТАСС), ну а мы сегодня совершим просто 18 бросков", - сказал губернатор, обращаясь к своим подписчикам в социальной сети.

Затем на татами Алиханов, который как известно из его биографии, занимался дзюдо, смешанными единоборствами, борьбой кудо, совершил 18 различных бросков со спарринг-партнерами. После глава Калининградской области сообщил, что передает эстафету "своему товарищу и коллеге - врио губернатора Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову".

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Псковская область Калининградская область Выборы президента РФ - 2018
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Алиханов, Антон Андреевич Ведерников, Михаил Юрьевич
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