Детский технопарк "Кванториум 22" получил собственное здание в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум 22" во вторник получил здание, где смогут заниматься более 1 тыс. школьников. Эту будет основная площадка для развития технического образования детей и подростков в регионе, сказал на открытии губернатор края Александр Карлин.

"Мы получили уникальное место, где мы сможем реализовать многие программы допобразования, ориентированные на раннюю профессионализацию, мы эти программы можем тиражировать по всему краю. У нас есть несколько уникальных площадок - площадка "Наследники Ползунова" в техуниверситете, в Алтайском оптико-лазерном центре появилась возможность создать такую площадку со специализацией на космические исследования. Здесь будет наше головное подразделение работать", - сказал Карлин.

В рамках проекта на строительно-монтажные работы из регионального бюджета было направлено более 78 млн рублей, оснащение площадки обошлось в 80,5 млн рублей, это в том числе 56 млн федеральных средств. Ранее энергоэффективное здание было передано технопарку краевым пединтернатом, здесь был установлен ветряной двигатель и солнечные батареи.

В новом здании на 900 кв м смогут обучаться техническим наукам более 1 тыс. детей и подростков в несколько смен. Будущие ученые займутся семи направлениям: "Аэроквантум", "Биоквантум", "Геоквантум", "Робоквантум", "IT-квантум", "VR/AR-квантум" (виртуальная и дополнительная реальность), "Хай-тек".

"Появилась еще одна уникальная среда, где ребята смогут решать глобальные задачи, направленные на экономику нашего производства, как и задумывался проект "Кванториум". Здесь мы вырастим новые кадры, которые через 7-10 лет придут в реальный сектор экономики с принципиально другим видением технологического процесса. Несмотря на то, что "Кванторим" в течении двух лет временно располагался на партнерских площадях, это не умалило успехов детских команд - два года подряд победы в ключевых соревнованиях - "Кванториаде", - отметил заместитель гендиректора "Фонда новых форм развития образования" (федеральный оператор сети детских технопарков) Антон Тимкин.

Работа по созданию в Алтайском крае детского технопарка началась в 2015 году в рамках соглашения, заключенного с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Подготовительным этапом реализации детского технопарка в регионе стало создание сети центров молодежного инновационного творчества. Алтайский край вошел в число 17 регионов - победителей конкурса Минобразования по созданию детских технопарков.