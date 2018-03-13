Объем высокотехнологичной медпомощи в Астраханской области за пять лет вырос почти вдвое

АСТРАХАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Объем высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в медучреждениях Астраханской области с 2013 года вырос почти вдвое, а за десять лет - практически в 20 раз. Об этом сообщил во вторник губернатор Александр Жилкин.

"В прошлом году на территории нашего региона ВМП получили порядка 11 тыс. человек, в том числе 5,7 тыс. астраханцев", - сказал Жилкин, выступив с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства перед депутатами облдумы.

По его словам, высокотехнологичная помощь позволила "снизить прогрессирование тяжелых хронических заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата".

Глава региона отметил, что высокотехнологичная медпомощь в области оказывается по 17 профилям. В частности, по таким направлениям как гематология, комбустиология (ожоговая медицина), нейрохирургия, онкология, травматология, педиатрия, сердечно-сосудистая хирургия. Жилкин обратил внимание, что "ключевым результатом реформирования отрасли здравоохранения стало стабильное улучшение демографической ситуации в регионе": общая смертность населения за 2017 год снизилась на 5%, а продолжительность жизни составила 72,5 года. По информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения, в 2013 году она составляла 71,3 года.

В Астраханской области действует около 700 медицинских учреждений. В том числе в регионе расположен крупнейший в ЮФО федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии, оснащенный передовой техникой онкологический диспансер, а на базе Александро-Мариинской областной клинической больницы создали диагностический центр, оборудование в котором соответствует европейскому стандарту. До 2008 года астраханцы получали ВМП только за пределами региона.