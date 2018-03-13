До 27 градусов мороза ожидается на севере ЦФО к концу недели

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Гидрометцентр во вторник выпустил предупреждение о заморозках в Центральном федеральном округе (ЦФО) во второй половине текущей недели, в результате которых перепад ночных температур на севере ЦФО составит до 22 градусов за трое суток. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте метеослужбы.

По данным синоптиков, причиной изменения погоды станет циклон, который пройдет через весь округ с юго-запада на северо-восток, а также арктический атмосферный фронт.

"Ночью 15 марта температура воздуха в округе - от минус 5 градусов на севере ЦФО до 3 градусов на юге округа, днем температура будет понижаться и к вечеру составит минус 7 - минус 1 градус, на севере - до минус 13 градусов, что приведет к замерзанию выпавших осадков и образованию сильной гололедицы. 16 марта в округе, за исключением южных районов, дальнейшее понижение температуры воздуха до минус 17 - минус 10 градусов в ночные часы, 17 марта ночью - минус 22 - минус 17 градусов, на севере - до минус 27 градусов", - говорится в сообщении.

Также 15 марта в большинстве районов региона ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, на юге - с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, метель. Ветер усилится до 12-18 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.