Главный архитектор Москвы назвал основного конкурента "Зарядья" в борьбе за MIPIM Awards

КАНН (ФРАНЦИЯ), 13 марта. /ТАСС/. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает итальянский проект Porta Nuova основным конкурентом парка "Зарядье" в борьбе за престижную премию в сфере строительства и архитектуры MIPIM Awards.

"Это сложный конкурент, итальянские коллеги активно агитируют, перебить своим голосованием будет непросто. Porta Nuova - сильно коммерческий проект, в отличие от нашего "Зарядья", где инвестором выступает город, и я внутренне считаю, что конкуренция немного несправедливая, но таковы условия", - сказал он ТАСС в кулуарах международной выставки недвижимости MIPIM.

Porta Nuova - проект реновации промышленного района Милана, представляющий собой деловой квартал с небоскребами, а также парковыми и общественными пространствами. Одним из ключевых объектов квартала является нестандартный небоскреб Bosco Verticale ("вертикальный сад" - прим. ТАСС), в дизайне фасада которого используется около 900 живых деревьев, говорится на официальном сайте квартала.

Отношение к российским номинантам премии MIPIM Awards в этом году крайне доброжелательное, отметил главный архитектор Москвы. Кроме "Зарядья", представленного как лучший проект урбанистической регенерации, на соискание премии номинирован стадион "Лужники" как лучший восстановленный объект, таким образом, Россию впервые представляют сразу два объекта, сказал главный архитектор столицы.

Российские проекты ни разу не удостаивались первого места в номинациях премии MIPIM Awards. Лучший результат был достигнут в 2016 году, когда башня делового комплекса "Москва-Сити" "Evolution Tower" заняла 2 место номинации "Лучший офис и бизнес-девелопмент".

29-я Международная выставка недвижимости MIPIM 2017 проходит с 13 по 16 марта в Канне. На выставке работают стенды Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в выставке принимают участие более 24 тысяч участников из 100 стран мира.