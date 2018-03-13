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К концу 2019 года в детских садах Нижнего Новгорода создадут более 500 новых мест в яслях

Общество
13 марта, 18:27 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 13, марта. /ТАСС

Власти города обещают завершить строительство нескольких дошкольных учреждений

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Количество мест в детских садах Нижнего Новгорода увеличится примерно на 1 тыс. в течение двух лет, в том числе появится девять корпусов специально для ясельных групп. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"Мы готовимся к серьезному проекту - значительному увеличению ясельных мест в городе. При этом мы не будем уплотнять существующие сады. Мы проектируем девять новых корпусов-пристроев, каждый на 60 ясельных мест. Завершить работы планируем в 2019 году", - цитирует пресс-служба главу города Владимира Панова.

Первые 30 мест появятся к осени 2018 года в новом детском саду, который строится в жилом комплексе в Советском районе города. Всего новое дошкольное учреждение рассчитано на 110 мест, при этом Панов не исключил, что количество ясельных мест может увеличиться. Всего за два года в городе построят несколько новых детских садов.

"Уже решен вопрос по одному детскому саду на 300 мест в Приокском районе, который после определения подрядной организации начнем строить в этом году. Также планируем строительство детского сада на проспекте Гагарина в районе сельхозакадемии и на Мещерском озере. Если учитывать пристрои [для ясельных групп], то получается порядка 1 тыс. дополнительных мест должно быть создано в этих дошкольных учреждениях в течение двух лет", - приводит пресс-служба слова директора департамента строительства администрации города Юрия Щеголева.

Президент России Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию сообщил, что в России необходимо создать за три года 270 тыс. мест в яслях, на эти цели регионы получат 50 млрд рублей.

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