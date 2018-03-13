Детский противотуберкулезный санаторий открыли на берегу Байкала

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Первый в Иркутской области детский противотуберкулезный санаторий открыли во вторник в городе Слюдянка, расположенном на южном побережье Байкала, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Несмотря на ежегодное стабильное снижение, показатель заболеваемости детей туберкулезом в Иркутской области пока еще превышает среднероссийский уровень. Открытие детского туберкулезного санатория значительно повысит качество оказания медицинской помощи детям, больным туберкулезом и из групп риска по этому заболеванию", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения региона Олега Ерошенко.

Отмечается, что санаторий открыли на базе Слюдянского дома ребенка, который расформировали за ненадобностью. Это уже не первый случай перепрофилирования в регионе подобных учреждений, потребность в которых с каждым годом становится все меньше в связи со снижением числа сирот.

Для открытия санатория из бюджета региона выделили 14 млн рублей на проведение капитального и текущего ремонтов. Еще 4 млн рублей потратили на закупку медицинской мебели и инвентаря.

В санатории будут получать помощь дети до 15 лет со всей области. Планируется, что за год в учреждении профилактическое лечение пройдут почти 200 детей, больных туберкулезом и из групп риска по этому заболеванию.

В областном правительстве открытие учреждения считают важным и с точки зрения создания новых рабочих мест. "Слюдянский район из-за закрытия градообразующего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, традиционно является территорией региона в повышенным уровнем безработицы. Вместе с тем, открытие тубсанатория позволило не только сохранить в штате 12 должностей педагогов, но и создать около 40 новых рабочих мест для медперсонала", - сказала ТАСС сотрудник пресс-службы.

Иркутская область стала вторым регионом после Приморья, где санаторное отделение является структурным подразделением детской туберкулезной больницы. Опыт Приморья показал, что использование этапности в лечении туберкулеза у детей (стационар - санаторий) позволяет существенно снизить заболеваемость в этой группе населения, отметили в пресс-службе.