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Telegraph: ученые нашли в Англии самую загрязненную микропластиком реку в мире

Общество
13 марта, 19:25 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, марта. /ТАСС

Исследователи считают, что пластик попадает в реки в первую очередь из промышленных сточных вод, а также как побочный продукт использования воды в домашнем хозяйстве

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ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Небольшая река Тейм в английском графстве Большой Манчестер оказалась самой загрязненной в мире с точки зрения концентрации в ее водах микроскопических частиц пластика. Как установили ученые из Манчестерского университета, этих вредных веществ там оказалось даже больше, чем в водоемах таких густонаселенных районов мира, как Южная Корея или Гонконг, сообщает газета The Telegraph.

"Мы выяснили, что у нас тут худшая ситуация в мире, а уровень загрязнения в некоторых местах необычайно высок. Река Тейм - это просто мировая "горячая точка", - комментирует ситуацию профессор Джейми Вудворт.

По данным ученых, уровень концентрация микропластика составляет здесь до 517 тыс. частиц на квадратный метр. Исследователи считают, что пластик попадает в реки в первую очередь из промышленных сточных вод, а также как побочный продукт использования воды в домашнем хозяйстве. Так, например, только при одной стирке полиэстерового пиджака в воду попадает до 1,9 тыс. микроволокон пластика, отмечает издание.

Впервые термин "микропластик" был использован в 2004 году британским биологом Ричардом Томпсоном для определения частиц диаметром не более 5 мм. Гранулы такого размера не отсеиваются очистными сооружениями. Оказываясь в воде, пластик быстро впитывает токсичные вещества и становится опасным для живых существ. По данным международной экологической организации "Гринпис", пластик составляет свыше 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибает свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч животных.

Проблеме пластиковых отходов в Великобритании в последнее время уделяется все больше внимания. Так, премьер-министр Тереза Мэй недавно пообещала до конца 2042 года ликвидировать в Великобритании все пластмассовые отходы, от которых возможно будет избавиться.

В числе мер по борьбе с загрязнением окружающей среды изделиями из пластмассы британское правительство расширит практику обложения магазинов сбором за использование полиэтиленовых пакетов. Если до сих пор этот сбор, предусматривающий дополнительную плату за каждый такой пакет в размере 5 пенсов (около 7 центов), распространялся только на крупные магазины с численностью персонала более 250 человек, то теперь он затронет уже все торговые точки. Премьер пообещала, что в британских супермаркетах будут созданы специальные отделы, где продукты не будут упакованы в полиэтилен.

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