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Политехнический музей в Москве может открыться после реставрации к 2021 году

Общество
13 марта, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Министр культуры Владимир Мединский напомнил, что идет реконструкция не только самого здания, но и прилегающих территорий

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Политехнический музей в центре Москвы может открыться после реставрации к 2021 году, сообщил во вторник журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Там сложная история, идет полная реконструкция. Думаю, она закончится в 2020-2021 году", - сказал Мединский. Он добавил, что реконструкция проходит не только в самом музее, но и на окружающей его территории - вокруг Политеха "появятся парк, пешеходные и подземные зоны".

Построенное в 1877-1907 годах здание Политехнического музея находится на реконструкции с 2013 года. Предполагалось, что все работы завершат к 2017-2018 годам. С этого времени музей работает на партнерских площадках Москвы.

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