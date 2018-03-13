Политехнический музей в Москве может открыться после реставрации к 2021 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Политехнический музей в центре Москвы может открыться после реставрации к 2021 году, сообщил во вторник журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Там сложная история, идет полная реконструкция. Думаю, она закончится в 2020-2021 году", - сказал Мединский. Он добавил, что реконструкция проходит не только в самом музее, но и на окружающей его территории - вокруг Политеха "появятся парк, пешеходные и подземные зоны".

Построенное в 1877-1907 годах здание Политехнического музея находится на реконструкции с 2013 года. Предполагалось, что все работы завершат к 2017-2018 годам. С этого времени музей работает на партнерских площадках Москвы.