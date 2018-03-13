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Система раздельного сбора мусора в Москве заработает к 2021 году

Общество
13 марта, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Глава департамента природопользования столицы отметил, что хоть сейчас жители и готовы к разделению мусора, он выбрасывается на полигон, где "все перемешивается"

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают отработать систему раздельного сбора мусора в столице к 2020-2021 году - после того как с 2019 года начнет создаваться инфраструктура для сортировки и переработки отходов столицы, сообщил журналистам во вторник глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"Когда мы уже поймем мощность промышленности вторичной переработки, мы начнем ее обеспечивать тем сырьем, которое необходимо. В этом смысле раздельный сбор отходов "заиграет" в 2020-2021 году в Москве", - сказал он. Как отметил Кульбачевский, действующие договоры на вывоз мусора из столицы предполагают, что операторы будут с 2019 года постепенно увеличивать долю отходов, отправляемых на переработку.

Он отметил, что население уже готово разделять свои отходы, однако сейчас "усилия по раздельному сбору в любом случае являются профанацией, потому что все перемешивается и выбрасывается на полигон".

Кульбачевский подтвердил ТАСС, что в качестве основного варианта формата разделения мусора рассматривается двухконтейнерный подход, который реализуется сейчас в Московской области. Так, в один контейнер бросаются "чистые" отходы (пластик, картон, бумага, стекло, металл, целлофан, не испачканные органикой), а во второй "грязные" или "мокрые" отходы (остатки еды, очистки, палые листья с улиц).

"Область все правильно делает, не надо мельчить. Сейчас такие технологии, что отходы, не испачканные органикой, совершенно спокойно разделяются. <…> Во всем мире уходят от 10 бачков и приходят к двум", - сказал Кульбачевский. Он отметил, что главной проблемой при внедрении раздельного сбора мусора в жилом фонде Москвы остается мусоропровод.

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