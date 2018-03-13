В КЧР завершилась подготовка общественных наблюдателей к выборам

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. Второй заключительный этап обучения общественных наблюдателей, которые будут задействованы на выборах президента РФ 18 марта 2018 года, завершился в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил ТАСС во вторник председатель рабочей группы Общественной палаты КЧР по мониторингу избирательных прав граждан на выборах Евгений Жедяев.

"Обучающие семинары в рамках второго этапа подготовки наблюдателей прошли с 1 по 13 марта во всех муниципальных образованиях республики. В них участвовали более 1 тыс. человек. Заключительное мероприятие состоялась сегодня в Черкесске, подготовка к выборам общественных наблюдателей в республике завершена", - сказал Жедяев.

По его словам, 18 марта на каждом избирательном участке республики будет по два общественных наблюдателя - один от Общественной палаты РФ и еще один от Общественной палаты КЧР. "На семинарах разъяснены основы избирательного права, порядок организации и проведения выборов, работы на участках, взаимодействия с другими наблюдателями, а также выданы удостоверения наблюдателям и памятки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что за ходом голосования на выборах в КЧР будут следить более 1 тыс. общественных наблюдателей. Они могут присутствовать на избирательном участке с момента его открытия и до подписания протокола о подсчете голосов, также они могут сообщать избирательной комиссии о всех замеченных нарушениях. В день голосования в регионе будет работать 251 избирательный участок, два из них временные. На 1 января общая численность избирателей в КЧР составила около 300 тыс. человек, более 3 тыс. жителей республики в этом году будут голосовать впервые.