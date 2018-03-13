Пользователи Telegram подали в суд коллективный иск к ФСБ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пользователи мессенджера Telegram подали коллективный иск в Мещанский суд Москвы с просьбой признать незаконными действия ФСБ, которая настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщил адвокат и юрист общественной организации "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

"Коллективный иск от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подан в Мещанский суд Москвы нашими юристами. Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование", - сказал он.

"Административные истцы являются пользователями Telegram, активно используют сервис как для переписки с родственниками и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности", - пояснил Дарбинян. В исковом заявлении отмечается, что действия ФСБ ставят под угрозу безопасность коммуникаций в целом и создают реальную угрозу получения неограниченным кругом лиц доступа к конфиденциальной информации всех пользователей сервиса.

Таким образом, считает юрист, действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, гарантированные Конституции РФ, а также статьей 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Иск Telegram к ФСБ

20 марта Верховный суд РФ рассмотрит иск компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ, регламентирующего процедуру предоставления ведомству информации о декодировании сообщений пользователей.

Telegram Messenger LLP просила Верховный суд России признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети интернет данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, как противоречащий требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре прошлого года мировой суд признал Telegram Messenger LLP (Лондон) виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным.