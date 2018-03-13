Заочное обучение сократят в Кабардино-Балкарском госуниверситете с нового учебного года

НАЛЬЧИК, 13 марта. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский госуниверситет планирует перевести с заочной на очно заочную форму обучения большинство специальностей и направлений подготовки, сообщил во вторник ТАСС проректор по учебной работе КБГУ Вадим Лесев.

О необходимости перехода вузов по ряду специальностей от заочной к вечерней форме обучения ранее заявляла министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Заочная форма обучения может рассматриваться как повышение квалификации, считает министр.

"В 2018/2019 учебном году КБГУ планирует перейти с заочной на очно-заочную (вечернюю) форму обучения по большинству групп специальностей и направлений подготовки. Сложности, связанные с данным переходом программируемые и негативно не повлияют на плановые результаты деятельности вуза", - сказал Лесев.

Он также отметил, что в университете уже реализуется очно-заочная форма обучения по направлениям "Математика и механика", "Машиностроение", "Управление в технических системах", "Изобразительное и прикладные виды искусств", "Информационная безопасность". "Студенты, обучающиеся по данным направлениям подготовки, посещают занятия три раза в неделю в вечернее время, имея возможность совмещать обучение и работу", - добавил проректор.

В настоящее время в вузе заочная форма обучения реализована в программах 11 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, в частности в "Машиностроении", "Экономике и управлении", "Юриспруденции", "Образовании и педагогических науках", "Языкознании и литературоведении", "Физкультуре и спорте". "Для заочников вот уже два года широко применяются элементы электронного и дистанционного обучения. На сегодняшний день портал проекта КБГУ "Открытый университет" содержит более пятисот курсов, ориентированных на студентов заочной формы обучения", - добавил собеседник агентства.

В настоящее время в КБГУ обучаются порядка 14 тыс. студентов, из которых заочной формой обучения охвачено более 13%.