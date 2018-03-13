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Представитель соотечественников РФ в Конго запустил флешмоб в поддержку участия в выборах

Общество
13 марта, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Организатор флешмоба призвал россиян во всем мире присоединиться к акции

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ТАСС, 13 марта. Председатель координационного совета соотечественников в Республике Конго Дюк Мишель Нгебана призвал граждан России по всему миру выкладывать свои фотографии с избирательных участков на выборах президента РФ в рамках флешмоба #ВаженКаждыйГолос.

"Мы в Конго уже проголосовали и приглашаем начать флешмоб #ВаженКаждыйГолос, - написал он на своей странице в "Фейсбуке". - Потому что граждане России голосуют по всему миру. Выкладывайте свои фотографии с избирательных участков всех стран и континентов. Давайте проголосуем вокруг света!"

Он добавил, что российские соотечественники в Республике Конго уже проголосовали, опубликовал фотографии с избирательного участка и призвал россиян в других странах присоединиться к флешмобу.

С 25 февраля досрочное голосование возможно на территории 30 субъектов РФ на избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут в плавании, на полярных станциях, а также за рубежом.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Россияне будут выбирать из восьми кандидатов: Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвижение), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ("Яблоко").

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