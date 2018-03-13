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В Москве и области в ближайшие часы ожидается гололед

Общество
13 марта, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Непогода сохранится ночью и утром среды

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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о гололеде в ближайшие часы и в ночь на среду в столице и области.

"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа 13 марта с сохранением ночью и утром 14 марта по Москве и Московской области местами ожидается гололед", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

При непогоде возможно местами затруднение в движении транспорта, а также увеличение количества ДТП на аварийно- опасных участках. Спасатели рекомендуют водителям во время гололеда снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и включить аварийные габаритные огни. Парковать автомобили советуют в гараже либо вдали от слабо укрепленных конструкций.

При движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

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