Голодец: Кострома получит приоритет в новом цикле строительства перинатальных центров

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Костромская область получит приоритет в новом этапе строительства перинатальных центров, сообщила во вторник журналистам заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"В новом цикле строительства перинатальных центров у Костромской области будет абсолютный приоритет", - сказала Голодец.

Как отметил директор регионального департамента здравоохранения Евгений Нечаев, в Костромской области отсутствует акушерский стационар для родовспоможения женщинам с патологиями беременности. Сейчас таких рожениц везут в соседние регионы.

Создание перинатального центра поможет не только повысить качество медицинской помощи, но и способствует повышению квалификации персонала. "Сегодня регион имеет весь потенциал, чтобы стать одним из наиболее успешных в сфере здравоохранения", - сказала Голодец.