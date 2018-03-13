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Голодец: Кострома получит приоритет в новом цикле строительства перинатальных центров

Общество
13 марта, 19:40 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 13, марта. /ТАСС

Зампред правительства отметила, что строительство центра в области повысит квалификацию медперсонала

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КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Костромская область получит приоритет в новом этапе строительства перинатальных центров, сообщила во вторник журналистам заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"В новом цикле строительства перинатальных центров у Костромской области будет абсолютный приоритет", - сказала Голодец.

Как отметил директор регионального департамента здравоохранения Евгений Нечаев, в Костромской области отсутствует акушерский стационар для родовспоможения женщинам с патологиями беременности. Сейчас таких рожениц везут в соседние регионы.

Создание перинатального центра поможет не только повысить качество медицинской помощи, но и способствует повышению квалификации персонала. "Сегодня регион имеет весь потенциал, чтобы стать одним из наиболее успешных в сфере здравоохранения", - сказала Голодец.

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